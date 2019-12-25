شاهد: الحرائق تجتاح مدينة فالبارايسو الساحلية في تشيلي وتدمر 80 منزلا

نشبت حرائق في غابات تشيلي عشية الاحتفالات بعيد الميلاد، وتسببت في تدمير أكثر من 80 منزلا.

واجتاحت الحرائق مدينة فالبارايسو الساحلية التي تحصي قرابة 90 ألف نسمة مساء يوم الثلاثاء.

وبدأ الحريق في التلال المحيطة بالمدينة لكنه امتد بسرعة إلى الأجزاء السكنية في فالبارايسو، مما أجبر العشرات على الفرار من منازلهم.

وأظهرت لقطات من وسائل الإعلام المحلية بعض السكان الذين يقومون بإجلاء منازلهم بينما يحاول آخرون حماية منازلهم من الحريق.

كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن كل من إمدادات المياه والكهرباء قد قطعت في المنطقة كإجراء احترازي.

وتم ارسال وحدات كبيرة لرجال الإطفاء مصحوبة بطائرات هيلوكبتر، كما تم الإستعانة بقوات من الجيش لمواجهة الحريق والمساعدة في عمليات الإجلاء واحتواء الوضع.