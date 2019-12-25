شاهد: وصول أول قطار روسي إلى شبه جزيرة القرم

وصل اليوم الأربعاء أول قطار للركاب يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم التي استولت عليها موسكو من أوكرانيا عام 2014.

ويأتي وصول القطار بعد افتتاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجسر سكك حديدية بطول 19 كيلومتراً وهو الأطول في أوروبا وسيسمح لمليون مسافر و13 مليون طن من البضائع الوصول إلى شبه الجزيرة.

واستقبل الآلاف من الروس وصول القطار في أجواء احتفالية أظهرت تأثر البعض منهم بالقرب من الوطن الأم.

أ ب

ويعيش في شبه الجزيرة أغلبية سكان من أصول روسية تم تهجيرهم إليها أثناء تبعيتها لأوكرانيا خلال الحقبة السوفياتية.

وتدخلت القوات الروسية للاستيلاء على القرم بناء على زعم تصويت أغلبية سكانها لصالح الانضمام لروسيا عوضاً عن أوكرانيا.

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني إن جسر القطار الروسي هو "عمل من دولة محتلة تنتهك سيادة الأراضي الأوكرانية".