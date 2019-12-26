توقيف 20 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى داعش في تركيا

أعلنت الشرطة التركية اليوم الخميس اعتقال نحو عشرين شخصا في اسطنبول للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في إطار حملتها ضد المتطرفين قبل احتفالات رأس السنة الجديدة.

وشنت الشرطة عمليات مداهمة متزامنة الثلاثاء والاربعاء على 48 موقعاً في أكبر مدن البلاد، بحسب المصادر التي أكدت اعتقال 20 شخصا يشتبه بأنهم أعضاء في التنظيم المتطرف. ولم يتم الكشف عن هوية المعتقلين.

وفي العام 2017 تعرض ناد ليلي في اسطنبول إلى هجوم في ليلة رأس السنة قتل خلاله 39 شخصا وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر كثفت تركيا جهودها لإعادة مسلحي التنظيم إلى بلادهم الأصلية بعد هجومها على شمال سوريا.

وانتقدت أنقرة الدول الغربية لرفضها استعادة مواطنيها الذين قاتلوا إلى جانب التنظيم في سوريا والعراق، ودعتها مرارا إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص.