مقتل 30 شخصا على الأقل في مواجهات دامية في جمهورية إفريقيا الوسطى

أسفرت الاشتباكات بين عناصر الميليشيات والتجار يوم أمس الأربعاء والتي استمرت لغاية اليوم الخميس في حي يشكل المسلمون غالبية سكانه في بانغي في جمهورية إفريقيا الوسطى عن مقتل 30 شخصا على الأقل، وفقا لمصدر أمني وإمام الحي.

وقال عوض الكريم، إمام مسجد علي بابولو في حي "بي كا 5" الخارج عن سيطرة سلطات البلاد وقوات الأمم المتحدة، لوكالة فرانس برس "لقد تم نقل ثلاثين قتيلاً إلى المسجد". كما أكد مصدر أمني الحصيلة دون المزيد من التفاصيل.

كما اكد مصدر أمني الحصيلة دون المزيد من التفاصيل.

من جهته قال رئيس الصليب الاحمر المحلي انتون مباوبوغو ان حصيلة القتلى "كانت 23 عند الساعة 16,00 وارتفعت الى 33" مشيرا الى انه "لا تزال هناك جثث قرب السوق".

ولم تتوفر اية حصيلة رسمية للضحايا في هذا الحي الخارج عن سيطرة السلطات والامم المتحدة. وتحدثت مهمة الامم المتحدة عن "عشرات الضحايا".

وخلا الشارع الرئيسي للحي من المارة بعد الظهر وتعرض العديد من المتاجر للنهب، بحسب مراسل فرانس برس.