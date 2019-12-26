بطل شطرنج إيراني يريد تغيير جنسيته بسبب حظر اللعب ضد الإسرائيليين

صرح رئيس الاتحاد الإيراني للعبة الشطرنج بأن اللاعب علي رضا فيروزجا قرر عدم تمثيل بلاده مرة أخرى بسبب الحظر الذي تفرضه طهران على رياضيها من التنافس ضد لاعبين إسرائيليين.

وقال رئيس الاتحاد في تصريح لوكالة تسنيم: "فيروزجا اتخذ قراره وأبلغنا أنه يريد تغيير جنسيته" وأضاف: "فيروزجا يعيش حالياً في فرنسا وربما يريد تمثيل العلم الفرنسي أو الأمريكي".

فيروزجا البالغ من العمر 16 عاماً هو المصنف الثاني بين اللاعبين الشباب على مستوى العالم وأراد خوض منافسات بطولة العالم في روسيا وهي البطولة التي قررت إيران الانسحاب منها.

وطهران، التي لا تعترف بدولة إسرائيل، دائماً ما تضغط على رياضيها للانسحاب من المنافسات المباشرة ضد لاعبين إسرائيليين.

واستبعد الاتحاد الدولي للجودو إيران كافة منافساته في أكتوبر – تشرين الأول الماضي بسبب حظر إيران اللعب ضد الرياضيين الإسرائيليين.