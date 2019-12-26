توقيف مغربي بعد انتشار فيديو لاعتدائه على خبيرة التجميل فردوس اليوسفي

أوقفت الشرطة المغربية رجلا كان ظهر في تسجيل مصور وهو يتحرش بامرأة كانت تقود سيارتها في الدار البيضاء، وذلك بعدما انتشر التسجيل على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت فردوس اليوسفي، وهي خبيرة تجميل يتابعها 36 ألف حساب عبر تطبيق إنستغرام، قد نشرت في بداية الأسبوع تسجيلا مصوراً يظهر رجلين في سيارتهما وهما يحاولان توقيفها بينما كانت تقود سيارتها في الدار البيضاء.

وأظهر الجزء الثاني من التسجيل اليوسفي داخل سيارتها المتوقفة، وهي تبكي بينما كان أحد المعتدين يهددها ويضرب بقوة على سيارتها.

وأوقف أحد الرجلين على خلفية "الاعتداء اللفظي والجسدي المقرون بالتحرش الجنسي"، وفق بيان صدر عن الشرطة المغربية مساء الأربعاء.

وذكر البيان أنه "تمّ الاحتفاظ بالمشتبه فيه" على ذمة التحقيق.

وكان التسجيل قد انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام المحلي الذي يحذر بشكل دائم من حالات العنف، وبالأخص التحرش، التي تتعرض لها النساء في المغرب.

وبحسب دراسة نشرت عام 2015، تعدّ الأماكن العامة أكثر المواقع التي تظهر فيها حالات الاعتداءات بحق النساء.