مقتل 16 شخصا على الأقل في الفلبين بسبب اعصار "فانفون"

أعلنت السلطات الفلبينية الخميس أن إعصار فانفون ضرب قرى نائية ومناطق سياحية شهيرة وسط البلاد في يوم عيد الميلاد، ما تسبب بمصرع سنة عشر شخصا على الأقل.

ووصلت سرعة الرياح الى 195 كيلومترا في الساعة، فمزقت الأربعاء أسقف المنازل واقتلعت أعمدة الكهرباء في العديد من مناطق الفلبين.

ومع استمرار انقطاع الإنترنت والإتصالات الهاتفية في المناطق التي تضررت بشدة، لم يكن بإمكان السلطات الخميس تقييم الأضرار الناتجة عن الإعصار على الفور.

لكن سلطات وكالة مكافحة الكوارث أكدت مقتل 16 شخصا على الأقل في قرى وبلدات منطقة فيساياس وسط البلاد.

امرأة تحمل ولدها بالقرب من حطام الاعصار في بلدة بيليران. 26/12/2019 رويترز

وضرب فانفون أيضا مناطق بوراكاي وكورون ومناطق أخرى تشتهر برمال شواطئها البيضاء التي يقصدها السياح لقضاء عطلاتهم.

هذا واُصيب مطار كاليبو الذي يخدم بوراكاي بأضرار كبيرة، وفقا لسائح كوري جنوبي علق هناك وتمكن من إرسال بعض الصور لوكالة فرانس برس.

وقال جونغ بيونغ عبر تطبيق المحادثة في انستغرام "الطرقات لا تزال مقفلة، لكن تم بذل جهود لإزالة الحطام. الأمر سيء للغاية".

وأضاف "يبدو كل شيء على بعد 100 متر من المطار مدمرا. هناك الكثير من الأشخاص المحبطين في المطار بسبب إلغاء الرحلات الجوية".

وتابع "سيارات الأجرة تعمل ولكن الرياح قوية ولا تزال تمطر، لذا لا أحد يرغب بمغادرة المطار، بما فيهم أنا".

ورغم أنه أقل قوة بشكل ملحوظ، إلا أن فانفون يتخذ مسارا مشابها لإعصار هايان الذي لا يزال يعد الأكثر قوة ودموية في تاريخ الفلبين، حيث خلف نحو 7,33 بين قتيل ومفقود.

وقالت سيندي فيرير المسؤولة الاعلامية في قسم الكوارث بمنطقة غرب فيساياس لوكالة فرانس برس "إنه مثل الأخ الأصغر لهايان، أقل تدميرا لكنه يتبع مسارا مماثلا".

وتسبب اعصار فانفون في قضاء ملايين الناس عيد ميلاد بائس، مع توجه الآلاف إلى الملاجئ في الأرخبيل الآسيوي ذات الغالبية الكاثوليكية.