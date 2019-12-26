أردوغان يتوقع الحصول على تفويض برلماني بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم السراج

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده سترسل قوات عسكرية إلى ليبيا بناء على طلب حكومة الوفاق الشرعية في طرابلس، وأضاف أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم الخميس أنه سيعرض مشروع قانون انتشار القوات التركية في ليبيا على البرلمان في أنقرة لبحثه في الثامن والتاسع من كانون الثاني/يناير المقبل، ويتوقع حصوله على تفويض برلماني بحسب الرئيس التركي.

أردوغان كان زار تونس الأربعاء وأجرى مباحثات مع الرئيس الجديد قيس سعيّد لبحث وقف إطلاق النار في الجارة ليبيا، وأكد الرئيس التركي اتفاقه مع نظيره التونسي على الدعم السياسي لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج.