فيديو: اعتراض 71 مهاجرا غير شرعي في القنال الإنجليزي

أعلنت السلطات الفرنسية والبريطانية الخميس اعتراض عدد من القوارب وعلى متنها 71 مهاجراً في القنال الإنجليزي خلال الليل، وتم نقل بعضهم إلى المستشفى لإصابتهم بهبوط في درجة حرارة الجسم.

وتلقى رجال الإنقاذ البحري في فرنسا تنبيهاً في ساعات الصباح الباكر بوجود قارب ينقل 14 مهاجراً بحاجة إلى إغاثة.

وقال مسؤولون في المنطقة إن المهاجرين كانوا يعانون من انخفاض درجة حرارة الجسم عند العثور عليهم وتم نقلهم إلى مستشفى في بولون-سور-مير في شمال فرنسا، لينضموا إلى ثمانية آخرين أدخلوا إلى المستشفى قبل فترة قصيرة.

وقالت السلطات البريطانية، من جانبها، إنها أنقذت 49 شخصاً، بينهم قاصر، في أربعة قوارب أخرى خلال الليل.

وخلال العام الماضي، تزايدت أعداد المهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى ممن عبروا القنال في زوارق صيد صغيرة أو قوارب تجديف.

وربطت جماعات حقوق الانسان عمليات العبور بحملة للشرطة في كاليه في شمال فرنسا جعلت من الصعب على المهاجرين إقامة مخيم هناك.

ويحاول مئات المهاجرين الدخول إلى بريطانيا سنوياً عبر القنال، أكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم باستخدام قوارب غير آمنة.

ولقي أربعة مهاجرين على الأقل حتفهم حتى الآن هذا العام أثناء محاولتهم عبور القنال المعروف بتياراته القوية ومياهه الباردة جداً.