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الجبل الأسود

منع مظاهرة لصرب الجبل الأسود اعتراضا على مشروع قانون ملكية المنشآت الدينية

 محادثة
بقلم:  يورونيوز 
جانب من المسيرة
جانب من المسيرة -
حقوق النشر
أ ب - Risto Bozovic
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منعت شرطة الجبل الأسود المئات من المتظاهرين من أصول صربية من مسيرة نُظمت اعتراضاً على مشروع قانون جديد لتملك المنشآت الدينية.

ويُلزم مشروع القرار – في حال تمريره من قبل البرلمان – الطوائف الدينية بتقديم وثائق تفيد تملكها لمنشآتها الدينية منذ ما قبل عام 1918 وهو العام الذي شهد انضمام الجبل الأسود لما عُرف آنذاك باتحاد البلقان.

ويقول صرب الجبل الأسود إن القانون سيؤدي إلى نزع ملكياتهم من الكنائس والأديرة التي يعود بعضها للعصور المسيحية الوسطى.

وقالت الشرطة إنها منعت المسيرة لأن المتظاهرين لم يعلموا السلطات بها مسبقاً كما ينص القانون.

وأصدرت الكنيسة الصربية في الجبل الأسود بياناً قالت فيه إنها ستصعد شكوى لمنظمات دولية ضد "التهديد الوحشي لحرية الدين في الجبل الأسود".

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