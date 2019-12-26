تكثيف البحث عن صربي يشتبه في استغلال الأطفال جنسيا

أطلقت الشرطة الصربية حملة واسعة للبحث عن مدان سابق بالاستغلال الجنسي للأطفال يشتبه في اختطافه لفتاة تبلغ من العمر 12 عاماً.

وبحث أكثر من 200 شرطي بصحبة الكلاب البوليسية عن الرجل والفتاة بغابات غرب صربيا حيث شوهدا آخر مرة منذ أسبوع.

ونشرت الشرطة صورة للمتهم البالغ من العمر 46 عاماً لمساعدة السكان في الإبلاغ عنع في حال رؤيته.

ويُعرف المتهم بين سكان المنطقة باسم "حلاق مالكا" وذلك بعد اعترافه سابقاً بحلقه لشعر ضحاياه.

وقال مسؤول بالشرطة إنه لديه أسباب تجعلهم يعتقدون ببقاء الفتاة على قيد الحياة حتى الآن.

وقضى المتهم 12 شهراً بالسجن وأفرج عنه العام الماضي بعد قضائه 12 شهراً بالسجن لمحاولته اغتصاب فتاة قبل أن يقضي خمسة أشهر آخرين في السجن بعد محاولته التحرش بنساء باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.