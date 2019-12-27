حملة تطوعية في بولندا للتبرع بالطعام للمحتاجين ومكافحة الهدر

بدأت حملة تحت شعار "شارك وجبة مع المشردين" في بولندا بعد ظهر يوم عيد الميلاد وتستمر حتى يوم السبت في حوالي 60 مدينة وبلدة في جميع أنحاء البلاد.

وتم تشجيع البولنديين على إحضار الطعام إلى مطابخ ومطاعم ونقاط توزيع الطعام (وهي ثلاجات أو خزانات موجودة في الأماكن العامة) لتوزيعها على الفقراء والمشردين.

ويمكن للجميع ترك الطعام أو تناوله في هذه الأماكن حيث لا توجد قيود باستثناء عدم وضع الأطعمة الفاسدة واللحوم الخام والكحول والمنتجات التي تحتوي على البيض النيئ، ويقوم متطوعون بجمع بقايا وجبات عيد الميلاد من البيوت.

وتشهد بولندا هذه الحملة مرتين في السنة، مرة في عيد الميلاد وأخرى في عيد الفصح، وقد جذبت اهتمامًا متزايدًا من الجمهور منذ إطلاقها في عام 2015، وتحاول الاستفادة من كميات الطعام الكبيرة المهدورة خلال الأعياد.

وفقًا ليوروستات Eurostat، تحتل بولندا المرتبة الخامسة في الاتحاد الأوروبي من حيث كمية الأغذية المهدرة، حيث تسجل حوالي 9 ملايين طن من نفايات الطعام سنويًا، ما يعادل أكثر من 200 كيلوغرام لكل شخص.