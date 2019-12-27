تلفزيون كندي يكشف حقيقة حذف مشهد لترامب من فيلم شهير والرئيس يعلق

أكدت قناة تلفزيونية كندية رسمية الخميس حذف مشهد قصير يظهر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فيلم "هوم آلون 2 Home Alone " الذي عرضته مؤخراً، وأوضحت بعد موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي إزاء هذا التصرف أن الحذف تم قبل انتخاب ترامب رئيساً.

ولاحظ مشاهدون خلال عرض قناة "سي بي سي" للفيلم الذي يعود انتاجه إلى عام 1992 في عطلة الميلاد اختفاء مشهد ترامب، وأرادوا معرفة السبب وراء هذه الخطوة، خاصة وأن الرئيس الأميركي اعتبر الثلاثاء أن اشتراكه في هذا العمل السينمائي كان أمراً "مشرفاً".

وقال المتحدث باسم "سي بي سي" تشاك تومبسون: "كما هو الحال في الأفلام التي تعرض على التلفزيون، فقد تم اقتطاع مشهد من +هوم آلون 2+ بسبب عامل الوقت".

وأضاف "مشهد ترامب كان من ضمن مشاهد عدة حذفت من الفيلم لأنها ليست جوهرية بالنسبة إلى القصة. الحذف جرى عام 2014 عندما حصلنا على حق عرض الفيلم للمرة الأولى وقبل أن ينتخب السيد ترامب رئيساً".

واتهم العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قناة "سي بي سي" بوجود دوافع سياسية وراء قرار الحذف، كما أن دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس اعتبر على تويتر أن هذا التصرف "مثير للشفقة".

لكن ترامب بدا وكأنه وجد في هذا اللغط أمراً ممتعاً، وعمد مساء الخميس إلى مهاجمة رئيس الوزراء الكندي على تويتر قائلاً في تغريدة "أعتقد أن جاستين ترودو لا يعجبه كثيراً أني جعلته يدفع كل ما يتوجب عليه في حلف شمال الأطلسي أو الاتفاق التجاري".

وأضاف "الفيلم لن يكون أبداً كما كان عليه"، قبل أن يوضح "إني أمزح فقط".

ويظهر ترامب في مشهد قصير في الفيلم مع الطفل كيفين ماكاليستر (ماكولاي كالكين) وهو يرشده للوصول إلى بهو في فندق.

وكان ترامب قد اشترى فندق البلازا في نيويورك حيث تم تصوير العديد من مشاهد "هوم آلون 2".