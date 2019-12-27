داعش يوجه رسالة للمسيحيين حول العالم .. وينشر فيديو لإعدام 11 مسيحيا في نيجيريا

نشر تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا شريط فيديو مدته دقيقة واحدة مساء أمس الخميس يظهر إعدام أحد عشر مسيحيا في شمال شرق نيجيريا.

تظهر لقطة الفيديو الرجال الذين عصبت عيونهم لحظة إطلاق النار عليهم قبل طعنهم. ويقول ملثم في الشريط إنها "رسالة للمسيحيين في جميع أنحاء العالم" وذلك بمناسبة عيد الميلاد.

وأضاف أن هؤلاء أُعدموا للانتقام من مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، خلال عملية أمريكية في تشرين الأول/أكتوبر في سوريا.

ونشرت الفيديو وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية الذي بايعته هذه المجموعة في غرب إفريقيا إثر انشقاقها عن جماعة بوكو حرام النيجيرية.

وضاعف الجهاديون أعمال العنف في الأيام الأخيرة في شمال شرق نيجيريا.

وقتل سبعة أشخاص وخطفت فتاة مراهقة عشية عيد الميلاد خلال هجوم نسب إلى بوكو حرام واستهدف قرية مسيحية بالقرب من شيبوك.