عاجل

روسيا

شاهد: بوتين يخطف الأضواء في مباراة هوكي الجليد بموسكو

 محادثة
بقلم:  خالد عبد الله 
الرئيس الروسي بوتين أثناء مباراة لرياضة هوكي الجليد في موسكو-25/12/2019
الرئيس الروسي بوتين أثناء مباراة لرياضة هوكي الجليد في موسكو-25/12/2019 -
حقوق النشر
رويترز
حجم النص Aa Aa

ليس بعيدا عن الكرملين شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إحدى مباريات دوري هوكي الجليد بموسكو. المباراة التي اُقيمت في قلب الساحة الحمراء بموسكو، كان الزعيم الروسي نجمها بإمتياز.

ارتدى بوتين كما اعتاد، القميص رقم 11 وسجل معظم الأهداف حيث قاد فريقه للفوز يوم الأربعاء، وكانت النتيجة النهائية (8-5) لصالح بوتين ورفاقه.

ضم فريق بوتين وزير الدفاع سيرغي شويغو وعددا من نجوم هوكي الجليد المتقاعدين.

أما الفريق المنافس فضم سياسيين وعددا من رجال الأعمال بالعاصمة موسكو.

بعد صافرة النهاية، تناول بوتين كوبا من الشاي مع اللاعبين الذين أشادوا بمهاراته.

الرئيس الروسي قال إنه قدم أداءً رائعا رغم قلة نومه في الأسبوع الماضي.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox