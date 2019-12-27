شاهد: إردوغان يكشف النقاب عن أول سيارة تركية كهربائية

شارك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الجمعة في احتفالية عرض أول سيارة كهربائية تركية الصنع.

ويطلق على نموذج السيارة اسم "توغ" نسبة للشركات التركية المشاركة في تصنيعها وهو المشروع الذي يطمع إردوغان في أن يضع بلاده على خارطة كبار المصنعين في العالم.

ومن المتوقع أن تُطرح السيارة الكهربائية التركية في الأسواق بدءاً من عام 2022.

وقال إردوغان أثناء حفل العرض: "نشهد يوماً تاريخياً يحقق حلماً امتد لمدة 60 عاماً"، مضيفاً عرضه بوضع اسمه ضمن أول لائحة لطلب شراء السيارة الجديدة.

وتم تصنيع نماذج السيارة بواسطة خمس شركات تركية بالاشتراك مع الاتحاد التركي للغرف والتبادل السلعي.

أ ب

وقالت وسائل إعلام تركية إن شركة بينينفارينا الإيطالية هي من قامت بوضع تصميم السيارة الجديدة، وهي نفس الشركة التي وضعت تصميمات لسيارات عالمية مثل فيراري.

وقال إردوغان إنه سيتم تصنيع السيارة الجديد بمصنع يتم بنائه على أرض ملك للجيش التركي سابقاً في إقليم بورصة.

ويتوقع أن يتم الانتهاء من بناء المصنع بحلول عام 2021 كما يخطط له أن يوظف حوالي 4300 شخص.

السيارة هي المحاولة التركية الثانية لتصنيع سيارات محلية الصنع وذلك بعد مشروع سيارات "ديفريم" الذي بدأ في ستينيات القرن الماضي قبل أن تتخلى عنه السلطات التركية في وقت لاحق.