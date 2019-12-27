عاجل

إيطاليا

فيديو: إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد

 محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
إبراهيموفيتش بقميص ميلان سابقا
إبراهيموفيتش بقميص ميلان سابقا -
حقوق النشر
أ ب
حجم النص Aa Aa

وقع المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (38 عاما) عقداً لمدة ستة أشهر مع إمكانية التجديد لعام اضافي، انتقل بموجبه إلى فريقه السابق إي سي ميلان الإيطالي كما أعلن النادي اللومباردي الجمعة.

وأصدر ميلان بياناً أكد فيه أنه "توصل إلى اتفاق مع اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش. لقد وافق المهاجم السويدي على الدفاع عن ألوان النادي حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية التجديد في الموسم التالي".

وخاض العملاق السويدي موسمين مع ميلان بين عامي 2010 و2012 سجل خلالهما 42 هدفا في 61 مباراة، وساهم في تحقيق النادي آخر لقب له في الدوري المحلي في موسم 2010/2011 حين كان معاراً من برشلونة الاسباني قبل أن ينتقل إليه رسميا في الموسم التالي.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox