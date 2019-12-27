دخلت المظاهرات اللبنانية ضد الطبقة السياسية الحاكمة اليوم الخميس يومها الواحد والسبعين بمشاركة عدد من لبنانيي المهجر.

وقال بعض من متظاهري المهجر إنهم في لبنان لإظهار الدعم لبقية المواطنين ولإظهار أن الثورة اللبنانية مستمرة حتى تحقيق مطلبها بتغيير جميع وجوه الطبقة الحاكمة حالياً.

ونُظمت اليوم الخميس أيضاً وقفة احتجاجية أمام مقر جمعية مصارف لبنان التي يتهمها البعض بالوقوف وراء أكبر الازمات الاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون.

وطالب المتظاهرون المواطنين بالتوقف عن تسديد قروضهم وضرائبهم حتى يتم تحديد نظام جديد لتسهيل إجراءات تسديد المواطنين.

وقللت البنوك اللبنانية من الحد الأقصى لسحب الدولار الأمريكي وسط نقص العملات الأجنبية بالمصرف المركزي وهو ما أدى لتعطيل الكثير من الأعمال القائمة على الاستيراد.

واندلعت الاحتجاجات اللبنانية في 17 أكتوبر – تشرين الأول الماضي اعتراضاً على فرض ضريبة جديدة لاستخدام تطبيق واتسآب وهو ما تطور ليطل اعتراضات واسعة على أعضاء النظام الحاكم للبلاد.