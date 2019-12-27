شاهد: فعاليات الحملة الوطنية لإنهاء العنف ضد المرأة في المغرب

ترأست جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية المغربية، فعاليات المؤتمر الختامي للحملة الوطنية السابعة عشر للتوعية من أجل إنهاء العنف ضد المرأة.

وعقد المؤتمر تحت شعار "الشباب شريك في مكافحة العنف ضد المرأة والفتيات" كما شهد عرض نتائج جميع اللقاءات والندوات التي عقدتها الجهات الوطنية المشاركة بالحملة.

وشهدت الحملة، التي انطلقت الشهر الماضي، عددا من العروض الفنية والبرامج التلفزيونية والإذاعية المساهمة برفع الوعي تجاه قضية العنف ضد المرأة.

كما تضمنت الحملة عقد عدة خطب في 24 ألف مسجد عبر المغرب للتوعية بالقضية وتخصيص حصص دراسية لمناقشة أهداف الحملة ومخاطر العنف ضد المرأة بالمؤسسات التعليمية.

وقالت المصلي إن أهمية الحملة ظهرت في وصولها إلى عدد كبير من الشباب المغربي كما اكدت على حرصها بأن تكون مثل تلك الحملات ذات تأثير مجتمعي دائم وليس بصفة مؤقتة.