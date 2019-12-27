شاهد: تدريبات خاصة لمسؤولي "حماية" الانتخابات الأمريكية

تلقى 120 فرداً من المكلفين بتسيير الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام القادم تدريباً خاصاً يحاكي بعض التدريبات التي يحظى بها جنود الجيش الأمريكي.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox