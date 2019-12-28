أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسيارة التركية خلال احتفال تمّ تنظيمه للكشف عن نموذجين للسيارة المحلية التركية. وأكد أردوغان في الكلمة التي ألقاها: "نشهد يوما تاريخيا بالنسبة إلى تركيا التي يتحول حلمها إلى حقيقة بعد 60 عاما"، مشيرا إلى أنّ أكثر من 100 مهندس تركي عملوا ليل نهار لإنجاز مشروع السيارة المحلية.

وشدد أردوغان على أنّ بلاده لم تعد مجرد سوق للتكنولوجيات الجديدة بل باتت من ضمن البلدان المنتجة والمصدرة لها للعالم بأسره. وقال الرئيس التركي: "لم نحصل على ترخيص أو تفويض من أي جهة في مشروع السيارة المحلية فنحن من نحدد جميع انواع الخصائص الفنية للسيارة بأنفسنا". وأوضح الرئيس أن السيارة المحلية صديقة للبيئة ولن تلوث الطبيعة لكونها تعمل دون انبعاثات الغازات الدفيئة.

وتعود فكرة تطوير السيارة إلى صيف العام 2018 بين مجموعة الأناضول ومجموعة كوك، وشركة الاتصالات تُركسل وزورلو القابضة، إضافة إلى اتحاد الغرف والتبادل السلعي في تركيا، وقد خصصت السلطات التركية أكثر من 125 مليون دولار لتمويل المشروع.