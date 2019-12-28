تعرف على مجموعة من الأحداث البيئية المرتبطة بتغير المناخ حلت بكوكبنا في عام 2019

تسببت أزمة المناخ والاحتباس الحراري بتغييرات غير مسبوقة في مناطق مختلفة تنوعت بين جفاف وحرائق دمرت مساحات شاسعة من الغطاء الأخضر والغابات بالإضافة إلى فيضانات هائلة تسببت بها الأعاصير والعواصف الماطرة وانهيار كتل جليدية ضخمة بسبب ذوبان الثلوج في القطبين ما أدى لرفع منسوب مياه البحر.

وسجلت مناطق كثيرة في عدة قارات معدلات قياسية لدرجات الحرارة، وأظهرت بيانات نشرتها خدمة كوبرنيكوس لتغير المَناخ إلى أن شهر آب 2019 هو ثاني أحرّ شهر آب/أغسطس تفوق حرارتُه درجة فاصل اثنين مئوية عن معدل حرارة ما قبل العصر الصناعي.