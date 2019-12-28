شاهد: فئران ضخمة رمز الإحتجاجات في نيويورك

اعتاد سكان نيويورك على رؤية الفئران في الشوارع، لكنهم في بعض الأحيان على موعد مع رؤية فئران ضخمة، تكون أحيانا قابلة للنفخ وأطول من الزرافات فما نوع هذه الفئران يا ترى؟

تستخدم النقابات الأمريكية القوارض البالونية العملاقة كرمز للإحتجاج، وتضعها خارج مكاتب مختلف الشركات لتسليط الضوء على النزاعات العمالية.

هذه الفئران القابلة للنفخ تصنعها شركة Big Sky Balloons، والكائن مقرها بولاية إلينوي وسط غرب الولايات المتحدة.

عدد من هذه الفئران يمكن أن يصل ثمنها إلى آلاف الدولارات، وقد تبدو بعض الفئران شرسة أكثر من غيرها.

هذا وتملك نقابات نيويورك عشرات البالونات التي يتراوح ارتفاعها من ستة أقدام (1.83 متر) إلى 25 قدمًا.