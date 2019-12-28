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بيرو

شاهد: كهنة الشامان في بيرو يتنبأون بخسارة ترامب انتخابات 2020

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بقلم:  يورونيوز 
كهنة الشامان في بيرو
كهنة الشامان في بيرو -
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أ ب - Martin Mejia
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توقعت مجموعة من "الأطباء السحرة" المعروفة باسم كهنة الشامان في بيرو خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستقام العام المقبل.

واستخدم الكهنة صوراً لترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس ضمن ساسة آخرين خلال ما يعرف بطقس "تنظيف ما قبل" العام الجديد والذي يشهد قيامهم باستطلاع الرؤى السياسية على شاطئ بالقرب من العاصمة ليما.

وبالإضافة لخسارة ترامب للانتخابات، تنبأ الكهنة بأن يكون العام 2020 عاماً يعمه السلام..

والتقليد السنوي غرضه الرئيسي طلب السلام العالمي والهدوء من الآلهة طبقاً لمعتقدات الشامان.

وينتشر في بيرو اللجوء للسحرة والعرافين للتنبؤ بالمستقبل وهو تقليد شائع منذ حكم إمبراطورية قبائل الإنكا قبل حوالي خمسمئة عام.

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