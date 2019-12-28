مخاوف اسكتلندية من رفع التعريفات الأمريكية على استيراد الويسكي

يخشى الاسكتلنديون من تأثيرات الرفع المحتمل لرسوم استيراد الأمريكيين لواحد من أبرز الصادرات المحلية وهو مشروب الويسكي.

وتهدد الولايات المتحدة برفع جمارك استيراد الويسكي الوارد من أوروبا بنسبة تصل إلى 25% في وقت تمثل فيه السوق الأمريكية 10.7% من إجمالي صادرات الويسكي الاسكتلندية.

كما بلغ إجمالي قيمة صادرات اسكتلندا للولايات المتحدة الأمريكية من الويسكي 1.3 مليار دولار عام 2018.

وقد تعاني مصانع التقطير الأعلى فخامة بشكل أكبر نظراً لانخفاض إنتاجها وجودته وهو ما يحتم فرض أسعار أعلى على منتجاتها من الويسكي وبالتالي رسوم جمركية أعلى.

ويقول سام شاكلتون، وهو مرشد سياحي يقوم بجولات لتذوق الويسكي في إدنبره إن تلك المصانع الصغيرة لن يمكنها المنافسة دولياً في ظل التعريفات الأمريكية المحتملة.