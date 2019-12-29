عادل عبد المهدي يدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن العراقي

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن رئيس الحكومة العراقية المستقيل ​عادل عبد المهدي​ أبلغ القائم بالأعمال الأمريكي بأن استهداف المواقع التابعة لكتائب حزب الله العراقي في غرب البلاد غير مقبول ومضر بالعراق.

هذا ووجه عبد المهدي مساء اليوم الأحد بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني بعد الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت المواقع التابعة للحزب الموالي لإيران.

وقتل 15 مقاتلا بينهم قياديون مساء اليوم في الضربات الأمريكية التي ستهدفت قواعد للحزب في غرب البلاد، وفق ما أفاد مسؤول في الحشد الشعبي لوكالة فرانس برس، لافتا إلى إصابة مقاتلين آخرين.

وجاءت هذه الضربات بعد يومين من مقتل أمريكي في العراق في هجوم بعشرات القذائف استهدف قاعدة عسكرية في كركوك شمال البلاد.