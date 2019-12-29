بعد اعتداء نيويورك .. ترامب يدعو إلى "اجتثاث آفة مناهضة السامية"

وجهت اليوم الأحد خمس تهم بمحاولة قتل بعد هجوم بالسلاح الأبيض مساء السبت خلال مناسبة دينية يهودية كانت تقام في منزل حاخام قرب ولاية نيويورك الأمريكية، فيما دعا الرئيس دونالد ترامب في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إلى "اجتثاث آفة مناهضة السامية".

ومثل المتهم ويدعى غرافتون توماس (37 عاما) أمام القضاء في جلسة استماع تمهيدية قبيل ظهر الأحد.

ووجهت إليه خمس تهم بـ "محاولة قتل" وتهمة "السطو"، بحسب بيان للشرطة المحلية التي أوضحت أنه تم تحديد قيمة الكفالة بخمسة ملايين دولار.

واتهم توماس بأنه اقتحم مساء السبت ومعه سلاح أبيض منزل حاخام مونسي، المدينة الواقعة على بعد 50 كلم شمال نيويورك حيث كان جمع من الناس يحتفلون بعيد الأنوار اليهودي "حانوكا". وتمكن المهاجم من طعن ثلاثة أشخاص على الأقل من الموجودين قبل الفرار، وفق شبكة "سي بي إس". وتؤوي مونسي مجموعة كبيرة من اليهود.

وقال الشاهد جوزف غلوك الذي كان في المنزل حين وقع الاعتداء إنه كان مسلحا "بسكين كبيرة تشبه الساطور أو السيف"، مضيفا "بدأ بضرب الناس عشوائيا" فرماه بطاولة صغيرة ودفعه لمغادرة المكان.

ولاذ المعتدي بالفرار بعدما حاول اقتحام كنيس يهودي مجاور، وذلك قبل أن تعتقله الشرطة. ودفع أمام القضاء ببراءته وسيمثل مجددا في الثالث من كانون الثاني/يناير.

وقال الحاكم عند وصوله إلى موقع الاعتداء صباح اليوم، إننا "نحارب العديد من الجرائم المدفوعة بالكراهية، لكن أعتقد أننا الآن أمام أمر أبعد من ذلك. أعتبر أن هذا العمل إرهابي وأعتقد أنه إرهاب داخلي يريد فرض الخوف. إنهم مدفوعون بالكراهية".

وأفاد المجلس اليهودي الأرثوذكسي للشؤون العامة على موقع تويتر "ورد اتصال يفيد عن عملية طعن جماعي" ضد "منزل حاخام حاسيدي". وأضافت الجمعية "نقل خمسة أشخاص أصيبوا طعنا إلى مستشفيات محلية وجميعهم يهود حاسيديون"، مشيرة إلى أن اثنين منهم في حال حرجة.

وقال يوسي غيستيتنر أحد مؤسسي الجمعية في منطقة وادي هيودسن ردا على أسئلة صحيفة "نيويورك تايمز"، إن بين الضحايا ابن الحاخام، موضحا "كان هناك عشرات الأشخاص في المنزل".

وشهدت الولايات المتحدة عدة هجمات معادية لليهود في السنوات الماضية، ففي الـ 10 ديسمبر-كانون الأول جرت عملية إطلاق نار في متجر يهودي في مدينة جيرزي بضاحية نيويورك أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، فضلا عن قتل المهاجمين الاثنين. واعتبرت الشرطة الهجوم "عمل إرهاب داخلي نابع من معاداة السامية والأفكار المعادية لقوات الأمن".