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بوتين يشكر ترامب على تقديم معلومات استخباراتية أتاحت إحباط اعتداءات في روسيا

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
بوتين يشكر ترامب على تقديم معلومات استخباراتية أتاحت إحباط اعتداءات في روسيا
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AP - Pavel Golovkin
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وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد الشكر إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب على تزويد روسيا معلومات استخباراتية أتاحت لها إحباط اعتداءات على أراضيها، وفق ما أفاد الكرملين.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان إن "فلاديمير بوتين شكر دونالد ترامب على نقل معلومات عبر الأجهزة الخاصة أتاحت منع تنفيذ أعمال إرهابية في روسيا".

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الأجهزة الأمنية الروسية أنها اعتقلت الجمعة مواطنين روسيين يشتبه بأنهما كانا يعتزمان ارتكاب اعتداء في سان بطرسبورغ "في أماكن يرتادها عدد كبير من الناس" خلال احتفالات رأس السنة.

وأوضحت الأجهزة أن عملية الاعتقال جرت "استنادا إلى معلومات استخباراتية تلقيناها أخيرا من شركائنا الأمريكيين".

وأضافت أن "الشخصين المعتقلين يملكان أدلة على التحضير لعمل إرهابي"، لافتة إلى فتح تحقيق في هذا الشأن.

ورغم الخلافات بينهما حول ملفات دولية عدة، تظهر موسكو وواشنطن تعاونا منتظما لمكافحة الإرهاب.

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