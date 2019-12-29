القضاء السعودي يحكم بإعدام يمني هاجم عرضا مسرحياً اسبانياً في الرياض

أصدرت محكمة سعودية حكما بالاعدام على يمني هاجم بالسكين أربعة ممثّلين أسبان خلال عرض مسرحي في حديقة في الرياض الشهر الماضي وأصابهم بجروح، حسبما ذكرت قناة "الاخبارية" الحكومية الأحد.

كما أصدرت المحكمة الجزائية حكما بالسجن لمدة 12 سنة وستة أشهر على يمني آخر على خلفية الهجوم ذاته الذي قالت السلطات ان تنظيم القاعدة أمر به وكان الأول من نوعه منذ أن بدأت المملكة تخفيف القيود على قطاع الترفيه.

ويمكن للمتهمين استئناف الحكمين.

وقالت القناة "المحكمة الجزائية تصدر حكما ابتدائيا بقتل مرتكب الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية في الرياض".

وتابعت "المحكمة الجزائية تصدر حكما ابتدائيا بسجن المتهم الثاني في قضية الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية بالرياض 12 عاما وستة أشهر".

وكانت مدريد ذكرت أن أربعة من مواطنيها أصيبوا بالهجوم بالسكين الذي وقع في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلال عرض مسرحي في حديقة في الرياض بالهواء الطلق.

وأظهر تسجيل مصور المهاجم، الذي ذكرت السلطات أنه يبلغ من العمر 33 عاما، وهو يعتلي خشبة المسرح ويحاول طعن الممثلين قبل أن يتدخل عناصر الأمن لتوقيفه.

وأوردت قناة "الإخبارية" هذا الشهر أن المهاجم اليمني تلقّى أوامره من قيادي في تنظيم القاعدة في اليمن، الفرع الذي تعتبره واشنطن أحد أخطر المجموعات التابعة للجماعة المتطرفة في العالم.

وقاد التحقيق السلطات إلى الشخص الآخر الذي لم يتّضح ما إذا كان موقوفا.

وتقود السعودية في اليمن تحالفا عسكريا في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ آذ/مارس 2015.

وفي عروض لم يكن من الممكن تخيل حدوثها قبل عامين فقط، تستضيف السعودية حفلات لفنانين عالميين مثل فرقة "بي تي اس" الكورية الجنوبية ومغنية البوب جانيت جاكسون ومغني الراب فيفتي سنت.

ويحذر بعض السعوديين من أن إدخال مثل هذه الإصلاحات في مجتمع محافظ للغاية، ينطوي على مخاطر.

وحملة الانفتاح بعد عقود من التشدد تندرج في إطار خطة ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد ووقف الارتهان للنفط، وخصوصا عبر جذب الاستثمارات في قطاعي الترفيه والسياحة.