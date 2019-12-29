15 قتيلا في الضربات الأمريكية التي استهدفت كتائب حزب الله العراقي

قتل 15 مقاتلا بينهم قياديون مساء اليوم الأحد في ضربات جوية أمريكية استهدفت قواعد لكتائب حزب الله العراقي في غرب البلاد، وفق ما أفاد مسؤول في الحشد الشعبي لوكالة فرانس برس، لافتا إلى إصابة مقاتلين آخرين في الكتائب الموالية لايران.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاغون" في بيان إنها استهدفت ثلاث قواعد للحزب في العراق، إضافة إلى قاعدتين آخرين في سوريا.

وقال المتحدث باسم "البنتاغون" جوناثان هوفمان في بيان، إن هذه الضربات نفذت "ردا على هجمات متكررة لكتائب حزب الله العراقي على قواعد عراقية تضم قوات" أمريكية، مؤكدا "أنها ستضعف قدرات كتائب حزب الله على شن هجمات مستقبلا على قوات التحالف".

ويأتي الهجوم بعد يومين على مقتل مقاول مدني أمريكي كان يعمل في قاعدة "كي وان" (K1) التي تعرضت يوم الجمعة الماضية لهجوم بالصواريخ قرب مدينة كركوك العراقية.

وكانت الولايات المتحدة توعدت في الآونة الأخيرة بـ"رد حاسم" على العمليات المتكررة التي تستهدف مصالحها في العراق. وكانت العملية التي استهدفت قاعدة كركوك الأولى التي تؤدي إلى مقتل أمريكي.

وذكّر هوفمان بـ"الصلات الوثيقة" بين كتائب حزب الله وفيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، وحذّر في السياق إيران ووكلاءها من أن عليهم "وقف هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي واحترام سيادة العراق تجنبا لأي رد فعل دفاعي إضافي من قبل القوات الأمريكية".

وتابع أنّ "التحالف موجود في العراق استجابة لدعوة الحكومة العراقية للتأكد من الهزيمة النهائية لتنظيم الدولة الإسلامية ولتقديم مشورات ودعم للجيش العراقي".

وأعلن أنّ "الولايات المتحدة وشركاءها في التحالف يحترمون سيادة العراق بشكل تام ويدعمون (قيام) عراق قوي ومستقل. لكن رغم ذلك، فإنّ الولايات المتحدة لن تتنازل عن حقها في الدفاع عن النفس".