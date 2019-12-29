شاهد: قناع توت عنخ آمون يدخل غينس بفضل الآلاف من أكواب القهوة

دخلت لوحة تمثل قناع الملك توت عنخ آمون موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفها أكبر لوحة تمّ صنعها من أكواب القهوة حيث تمّ استخدام 7260 كوبا لتصميم القناع. وتابع ممثلون عن موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، عملية تركيب قناع توت عنخ آمون، التي قام بها شباب من مصر على مساحة حوالي 60 مترا بساحة المتحف الكبير.

وأشار الطاهي وحيد محفوظ إلى أن الفريق استخدم أربعة أنواع من القهوة وهي القهوة البيضاء والقهوة السوداء ومجموعتان من الأكواب المليئة بالقهوة مع الحليب بتدرج مختلف لتشكيل القناع. أما مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر فقال: "لقد تم تسجيل الرقم القياسي من قبل مع صورة للفيس بريسلي تم صنعها بـ 4700 كوب قهوة. لقد حطمنا هذا الرقم القياسي اليوم باستخدام 7260 كوبا لتشكيل قناع توت عنخ آمون".

وحسب منظمي هذه التظاهرة، فقد تمّ اختيار المتحف الكبير لتنظيم التظاهرة لكونه المكان الذي يضم كنوز الملك توت عنخ آمون.