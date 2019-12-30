حكم القضاء الصيني على ثلاثة باحثين بعلم الوراثة بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة ممارسة الطب بطريقة غير قانونية.

هذه التهمة جاءت على خلفية مشاركة الباحثين في ولادة أطفال معدلين وراثياً.

وبحسب وكالة أنباء شينخوا فإن الباحث الرئيسي هيه جيانكوي غرم أيضاً ما قيمته 430 ألف دولار (ثلاثة ملايين يوان) ، في حين أن الباحثين الآخرين تباينت عقوباتهما، فحكم على تشانغ رينلي بالسجن عامين وغرامة مليون يوان، وحكم على جين جينزو بالسجن 18 شهراً، مع التأجيل لعامين، وغرامة نصف مليون يوان.

وأثار هيه الباحث الرئيسي جدلاً حول مدى أخلاقيات التعديل الجيني قبل نحو عام، عندما أعلن أنه شارك بتكوين أول طفل في العالم معدل وراثياً.

وكان قد شارك بتعديل جينات فتاتين ولدتا في نوفمبر 2018، ثم شارك بتعديل جيني لطفل ثالث.