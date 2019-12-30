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الإمارات العربية المتحدة

شاهد: رونالدو أفضل لاعب في العالم و المغربي حمد الله الأفضل عربيا في حفل "غلوب سوكر"

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بقلم:  يورونيوز 
شاهد: رونالدو أفضل لاعب في العالم و المغربي حمد الله الأفضل عربيا في حفل "غلوب سوكر"
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فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2019، في النسخة الحادية عشر لحفل جوائز دبي "غلوب سوكر" العالمية، بالإمارات العربية المتحدة.

وجاء تتويج رونالدو بعد النتائج التي حققها مع فريقه "يوفنتوس"في الدوري الإيطالي، وسبق لرونالدو أن حصل على الجائزة ذاتها في النسخة السابقة 2018.

كما شهد حفل "غلوب سوكر" تتويج اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي يلعب في صفوف نادي النصر السعودي بجائزة أفضل لاعب عربي، فيما توج مواطنه أشرف حكيمي الذي يلعب في صفوف نادي بروسيا دورتموند الألماني بجائزة أفضل لاعب شاب.

وحصل مدرب ليفربول الإنجليزي يورين غلوب على جائزة أفضل مدرب في العالم فيما حقق ناديه جائزة أفضل فريق في العالم لسنة 2019.

كما فاز فريق الهلال السعودي بجائزة أفضل ناد عربي لسنة 2019

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