ماكرون والسيسي يدعوان الى "أكبر قدر من ضبط النفس" في ليبيا (الاليزيه)

بحث الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي "أخطار تصعيد عسكري" في ليبيا، داعيين "مجمل الفاعلين الدوليين والليبيين (...) إلى اكبر قدر من ضبط النفس"، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

ومهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس لتدخل عسكري تركي مباشر في ليبيا عبر إعلانه أن البرلمان سيصوت قريبا على إرسال قوات دعما لحكومة طرابلس في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر.

قال خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الخميس الماضي إنه سيعرض مشروع قانون انتشار القوات التركية في ليبيا على البرلمان في أنقرة لبحثه في الثامن والتاسع من كانون الثاني/يناير المقبل، ويتوقع حصوله على تفويض برلماني.

وكان أردوغان قد زار تونس الأربعاء الماضي وأجرى مباحثات مع الرئيس الجديد قيس سعيّد لبحث وقف إطلاق النار في الجارة ليبيا، وأكد خلال الزيارة اتفاقه مع نظيره التونسي على الدعم السياسي لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج.