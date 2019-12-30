ساعة ومجوهرات رونالدو تخطف أنظار العالم...تعرف على قيمتها الخيالية

على طريقة مشاهير هوليوود الذين دائما ما يبرزون كل ما له علاقة بمظاهر الترف والرفاهية انتهج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نفس النهج.

وخطف اللاعب المعروف بالعناية الدائمة بمظهره الأنظار خلال حضوره حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" بدبي الإماراتية بسبب قيمة الإكسسوارات التي كان يرتديها .

وتداولت العديد من الصحف العالمية قيمة هذه المجوهرات، حيث ظهر رونالدو بساعة رولكس على يده اليسرى بالإضافة إلى خاتم خطوبة إضافة إلى خاتم مرصع بالألماس، ووفقا لصيحفة الديلي ميل فإن الساعة التي كان يرتديها الدون يبلغ سعرها 497 ألف دولار، وهي ساعة يدوية نادرة لعلامة "رولكس" تحمل اسم "جي أم تي أيس"، وتحتوي الساعة على 30 قيراطا من الألماس، بالإضافة إلى 18 قيراطا من الذهب الأبيض.

أما الخاتمين فقد بلغ سعرها أزيد من 300 ألف دولار، ووفقا لخبير الألماس دوفي فيلر يبلغ سعر الخاتم الذي كان يرتديه الدون في اصبعه الوسطى قرابة 261 ألف دولار، أما الخاتم الثاني الذي كان يرتديه في البنصر فيقدر بنحو 65 ألف دولار.

وتوج رونالدو خلال حضوره حفل "غلوب سوكر"، الأحد، في دبي، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، في تتويج هو الثاني له على التوالي بنفس الحفل.

كما صرح نجم يوفنتوس خلال فعاليات الحفل أنه سيعتزل اللعب عندما يجبره جسده على ذلك، مشيراً إلى رغبته في إكمال دراسته والعمل في هوليوود كممثل سينمائي.

ويتقاضى رونالدو 30 مليون يورو سنويا من يوفنتوس، لكن وفقا للأرقام فإن مداخيل الدون عبر الحملات الإعلانية وعقود الرعاية تفوق بكثير مداخليه من المستطيل الأخضر.

فضلا عن الإعلانات الممولة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.