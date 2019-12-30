تركيا تعتقل 100 مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش

أوقفت تركيا الاثنين 100 مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية خلال عمليات دهم في جميع أنحاء البلاد، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية للأنباء الاثنين.

وبين من أوقفوا في الأيام الأخيرة في عمليات تمت في ست محافظات، ضمنها أنقرة وبورصة وبطمان، أكثر من 40 عراقياً ونحو 20 سورياً ومغربي، بحسب الأناضول.

وفي الأشهر الأخيرة، كثفت تركيا عمليات الدهم ضد عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية وسعت لإعادتهم إلى بلدانهم.

والأسبوع الماضي، أعلنت توقيف 20 شخصاً في اسطنبول.

واتهمت تركيا بانها سهلت عبور جهاديين أجانب عبر الحدود إلى سوريا في السنوات الأولى من النزاع في البلد المذكور.

وشهدت تركيا سلسلة اعتداءات نفذها التنظيم المتطرف العامين 2015 و2016 واستهدف الاعتداء الأعنف ملهى ليليا في اسطنبول ليلة رأس السنة 2017 أسفر عن مقتل 39 شخصاً.