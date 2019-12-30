لن تحيد هذا العام دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقليد تتبعه منذ سنوات طويلة، وهو الاحتفال بدخول رأس السنة الجديدة بعروض مبهرة واستثنائية، بل ستزيد عليه هذا العام الكثير من العناصر الجديدة والأهداف التي تتجاوز إمتاع سكانها وزوارها لحد دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية كذلك.

وستعم الاحتفالات إمارات أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان، في حين تتطلع الدولة لتسجيل أرقام قياسية من خلال العروض في أبوظبي ورأس الخيمة بالتحديد.

فالعاصمة أبوظبي ستشهد عرضاً للألعاب النارية ضمن "مهرجان الشيخ زايد"، تسعى للدخول من خلاله موسوعة غينيس. يبدأ العرض مع الثانية الأولى من العام الجديد من منصات إطلاق مثبتة في منطقة متاخمة لأرض المهرجان، حيث ستطلق خلاله آلاف الألعاب النارية على مدى نصف ساعة وبارتفاعات تصل إلى 180 متراً.

كما تشهد مناطق أخرى في الإمارة عروضاً للألعاب النارية ككورنيش أبوظبي وفندق قصر الإمارات.

أيضاً رأس الخيمة تتطلع لتسجيل إنجازين جديدين في غينيس، عرضها سيتضمن قيام طائرات درون برسم تأثيرات بصرية غير مسبوقة وتشكيلات تعبيرية لأهم معالم الإمارة باستخدام الليزر، وكذلك الألعاب النارية في ختام العرض، الذي سيشمل أيضاً استخدام القذائف الهوائية اليابانية للمرة الأولى في المنطقة.

أما دبي المشهورة باحتفالاتها الضخمة والباذخة فستبقى على عهدها، مع وعود بعروض أضخم وأطول هذه المرة في عشر مناطق مختلفة في الإمارة، أبرزها برج خليفة وبرج العرب وأتلانتس وذا بيتش، إضافة إلى القرية العالمية التي لن تكتفي بعرض واحد بل ستشهد سبعة عروض متزامنة مع دخول العام الجديد بتوقيت سبع دول من الدول المشاركة فيها.

كما تستعد شركة "إعمار" للتطوير العقاري، التي تولت تطوير "برج خليفة"، لتقديم عرضها المبهر ككل عام، والذي يتضمن الألعاب نارية والعروض الموسيقية وعروض النافورة الراقصة وعروض الصور والضوء على واجهة البرج.

أما الشارقة فستحتفل عن طريق عرض ضخم للألعاب النارية في واجهة المجاز المائية. سيتم إطلاق الألعاب من منصات موزعة على 16 نقطة على امتداد الواجهة لمدة عشر دقائق، يليها عرض راقص للنافورة.

وكذلك تقدم إمارة عجمان لسكانها وزوارها عروض الألعاب النارية من موقعين على كورنيش المدينة.