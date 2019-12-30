واشنطن تصف الضربات الجوية ضد قواعد لحزب الله بـ"الناجحة" وتعد بخطوات أخرى "إذا لزم الأمر"

أعلن وزير الدفاع الاميركي الأحد أن الضربات ضد قواعد لحزب الله الموالي لإيران في العراق وسوريا كانت ناجحة، ولم يستبعد أي خطوات اخرى "اذا لزم الامر".

وقال مارك اسبر لصحافيين بعد غارات شنتها مقاتلات اميركية من طراز اف 15 على خمسة أهداف مرتبطة بحزب الله في غرب العراق وفي شرق سوريا ان "الضربات كانت ناجحة".

وأضاف "سنتخذ مزيدا من الإجراءات اذا لزم الأمر من أجل ان نعمل للدفاع عن النفس وردع الميليشيات او ايران" من ارتكاب اعمال معادية.

واشار اسبر الى ان الاهداف التي تم اختيارها هي منشآت قيادة وتحكم تابعة لكتائب حزب الله او مخابئ اسلحة.

وشنت القوات الاميركية سلسلة غارات الاحد على قواعد تابعة لحزب الله ما أسفر عن مقتل 19 مقاتلا على الأقل بعد يومين من هجوم صاروخي أدى للمرة الأولى إلى مقتل أميركي في العراق.

وتأتي الغارات بعد شهرين من تسجيل تصاعد غير مسبوق على مستوى الهجمات الصاروخية التي تستهدف مصالح أميركية في العراق.

وبعد ساعات قليلة من هذه الغارات، قال مسؤول أمني عراقي مساء الاحد إنّ "اربعة صواريخ كاتيوشا سقطت مساء في محيط قاعدة التاجي (...) التي تضم جنودا اميركيين من دون أن تسفر عن ضحايا".

وقال اسبر انه توجه مع وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو إلى فلوريدا حيث يمضي الرئيس الاميركي دونالد ترامب عطلة عيد الميلاد، لإطلاعه على اخر الاحداث في الشرق الاوسط.

وصرح اسبر "لقد ناقشنا معه الخيارات الاخرى المطروحة على الطاولة"، مضيفا ان الولايات المتحدة قد تتخذ "اجراءات اضافية اذا لزم الامر".

وقال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو من جانبه "لن نقبل ان تقوم الجمهورية الاسلامية الايرانية بافعال تعرض نساء ورجالا اميركيين للخطر".

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان إنّ الغارات تهدف إلى "إضعاف قدرات كتائب حزب الله على شن هجمات مستقبلا".

ومنذ 28 تشرين الأول/اكتوبر، سجّل 11 هجوما على قواعد عسكرية عراقية تضم جنودا أو دبلوماسيين أميركيين، وصولا الى استهداف السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا في بغداد.