البنتاغون ينشر فيديو لغارة شنتها مقاتلة أميركية ضد حزب الله العراقي

أظهر مقطع مصور صدر عن وزارة الدفاع الأميركية لقطاتٍ اتخذت من قمرة طائرة حربية خلال غارة جوية شنت الأحد ضد أهداف لكتاب حزب الله العراقي، المدعومة من إيران في العراق.

وكان الهجوم واحداً من خمس ضربات قالت الولايات المتحدة إنها نفذت في العراق وسوريا رداً على هجوم صاروخي أسفر عن مقتل متعاقد دفاعي أميركي في العراق الأسبوع الماضي.

وقال الجيش الأميركي إن "ضربات دفاعية دقيقة" نفذت ضد خمسة مواقع لكتائب حزب الله في العراق وسوريا.

وتعمل كتائب حزب الله العراقي، وهي قوة منفصلة عن حزب الله اللبناني المسلح، تحت مظلة الميليشيات التي تحظى بدعم الحكومة العراقية، والتي تعرف مجتمعة باسم قوات الحشد الشعبي، وأكثرية فصائلها مدعومة من إيران.

وقالت الميليشيا إن عدد القتلى جراء الضربات العسكرية الأميركية في العراق وسوريا ضدّ مقاتليها ارتفع إلى 25.