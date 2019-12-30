شاهد: "أضحية كعك الأرز" في ضريح شينغو باليابان

قام يابانيون بإحياء تقليدهم السنوي بتقديم وجبات كعك الأرز الضخمة كأضحية في ضريح أتسوتا جينغو في مدينة ناغويا. وحمل اليابانيون المرتدون لأزيائهم البيضاء التقليدية أربع كعكات ضخمة، بلغ قطر أكبرها 1.5 متر ووزنها 450 كيلوغراماً، إلى داخل الضريح تحت الأمطار الغزيرة. وستبقى الكعكات معروضة بالضريح حتى السابع من يناير – كانون الثاني قبل أن يتم تقطيعها وتقديمها للمصلين في يوم يُعرف في اليابان باسم "احتفال تقطيع كعكات الأرز".
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