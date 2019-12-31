إسرائيل تقول إنها عثرت على دنانير إسلامية تعود لعصر هارون الرشيد

أعلنت سلطة الآثار الإسرائيلية العثور على سبع عملات ذهبية تعود إلى العصر العباسي منذ حوالي 1200 عام.

وبحسب ما تقوله السلطة الإسرائيلية، تم الكشف عن الدنانير الذهبية في وعاء طيني استخدم قديماً كحصالات الأموال خلال مهمة للتنقيب في مدينة يفنه التي تقع إلى جنوب يافا بوسط إسرائيل.

وقال روبرت كوول، وهو عالم قطع معدنية بالسلطة الإسرائيلية للآثار إن العملات تعود إلى القرن الثامن في بداية العصر العباسي مضيفاً أن من بينهم دينار صكُه الخليفة العباسي هارون الرشيد والذي امتد حكمه ما بين عامي 786 و809.

وأضاف كوول: "العملات الإسلامية محددة جداً. تحمل التاريخ واسم من تم صك العملة في عهده" مشيراً إلى أن "العملة التي تم العثور عليها تعود للنصف الأول من القرن التاسع حوالي 80 عاماً بعد زوال الخلافة الأموية".

وقالت السلطات الإسرائيلية إن الاكتشاف تضمن دنانير ذهبية تم صكها بواسطة سلالة الأغالبة التي حكمت تونس في هذا العصر بمبايعة الخلافة العباسية.