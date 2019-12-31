قطاع الطيران عام 2019 .. رحلات قياسية وانهيار شركات ووقف إنتاج طائرات

كيف مر عام 2019 على قطاع الطيران عالمياً؟

سؤال يحمل في طياته تفاصيل تتعلق بأرقام قياسية لمسافرين وافتتاح مطارات عملاقة جديدة ومخاوف بيئية وإفلاس خطوط طيران.

نقدم لكم في يورونيوز نظرة على أداء القطاع خلال 2019.

تعثر عدة خطوط جوية

2019 يمكن وصفها بأنها كانت سنة صعبة بالنسبة لشركات الطيران مع تعثر 25 شركة على مستوى العالم.

في أوروبا وحدها حوالي ثماني شركات طوت أجنحتها هي Germania و Flybmi و WOW و Aigle Azur و XL Airways و Adria و Astra و Thomas Cook شركة السفر البريطانية العريقة التي تسبب انهيارها بتداعيات كبيرة على قطاع السياحة في بعض البلدان حيث طال حتى الفنادق والمنتجعات.

سباق بوينغ وإيرباص

عملاقا الطيران وأكبر مصنعين للطائرات في العالم لم تجلب لهما 2019 حظاً جيداً.

واجهت بوينغ الأمريكية حظراً على طائرتها 737 MAX بعد حادثتي تحطم لطائرات من هذا الطراز بسبب خلل في نظام التحكم الآلي، مما أدى إلى خسائر كبيرة، وصولاً إلى إعلان الشركة في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستعلق إنتاج هذا الطراز في كانون الثاني/ يناير.

في أوروبا، عانت إيرباص أيضًا من نكسة، حيث أعلنت في شباط/ فبراير أنها ستتوقف عن إنتاج طراز A380 عام 2021. وجاء ذلك في الوقت الذي قامت فيه طيران الإمارات، أكبر مشتر للطائرة، بتخفيض طلبها بـ 39 طائرة.

A380 هي أكبر طائرة ركاب في العالم، وقد يكون هذا بالتحديد السبب وراء قرار الشركة المصنعة وقف الإنتاج، حيث يشهد العالم تباطؤاً في مبيعات الطائرات التي تزيد عن 400 مقعد.

رقم قياسي للرحلات الجوية

سجل يوم 24 تموز/ يوليو عدداً قياسياً من الطائرات في السماء بلغ 225 ألف طائرة، ليكون بذلك أكبر عدد يتم تسجيله في يوم واحد، وفقًا لخدمة تتبع الرحلات FlightRadar24.

كذلك الحال مع أعداد المسافرين، حيث ارتفعت بنسبة 3.6٪ على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 ، وفقًا لمجلس المطارات الدولي.

تشير التقديرات إلى أن عدد المسافرين وصل إلى 8.8 مليار في عام 2018 وسيزداد إلى حوالي 21 مليار في عام 2040.

أطول رحلة

حطمت شركة الطيران الأسترالية كانتاس رقماً قياسياً في شهر أكتوبر من خلال استكمال أطول رحلة طيران بدون توقف.

وهبطت في سيدني رحلة قادمة من نيويورك بعد 19 ساعة و 16 دقيقة في الهواء وقطعها 16200 كيلومتر.

ولتحقيق هذا الانجاز ، أقلعت طائرة كانتاس 787-9 بأقصى حمولة من الوقود وحمولة محدودة من الركاب والأمتعة، فضلاً عن عدم حمل أي شحنات. كان على متن الطائرة 50 شخصاً فقط.

زيادة الانبعاثات

كشفت أرقام المفوضية الأوروبية التي جمعتها مجموعة أبحاث النقل والبيئة (T&E) ومقرها بروكسل أنه لأول مرة على الإطلاق، تدخل شركة طيران قائمة أكبر عشرة ملوثين للبيئة في الاتحاد الأوروبي.

مع انبعاثاتها البالغة 9.9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في عام 2018، انضمت شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة Ryanair إلى محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في القائمة سيئة السمعة.

أشارت T&E أيضًا إلى أن انبعاثات شركات الطيران آخذة في الارتفاع.

يمثل الطيران ما يزيد قليلاً عن 2٪ من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.

مطارات ضخمة جديدة

تحاول مطارات عدة حول العالم الإبهار عن طريق المساحات والخدمات والتصاميم.

افتتحت بكين مطاراً ثانياً في أيلول/ سبتمبر، من تصميم المعمارية البريطانية العراقية الراحلة زها حديد وشركاؤها الصينيون، يشبه في تصميمه نجم البحر وله أربعة مدارج، ويمتد على مساحة 700 ألف متر مربع، وهو أكبر مطار في العالم.

أما سنغافورة فافتتحت في مطار شانغي الضخم مجمعاً جديداً في وقت سابق من هذا العام. مجمع تسوق وترفيه تبلغ مساحته 137 ألف متر مربع ، استوحى طابعه وعناصره من الطبيعة وفيه أطول شلال داخلي في العالم.