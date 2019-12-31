جمهور الوداد المغربي يتفوق على الجماهير الأوروبية ويتصدر قائمة أفضل "ألتراس" في العالم

تصدر أنصار فريق الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم قائمة أفضل الجماهير أو "الألتراس" في العالم لسنة 2019، وفقا لموقع "ألتراس وورلد" وهو موقع متخصص في متابعة جمهور وعشاق الكرة المستديرة عبر العالم.

كما ضمت القائمة التي نشرها الموقع عبر فيديو في قناته على اليوتوب جماهير الرجاء المغربي الذي حل سادسا في التصنيف.

وينقل الفيديو أجمل اللحظات واللوحات الفنية التي صنعها مناصرو الأندية عبر العالم.

وفيما يلي قائمة أفضل 10 جماهير في العالم لعام 2019 حسب موقع "أوتراس وورلد"

1- الوداد المغربي

2-ليغيا وارسو البولندي

3-زينيت بطرسبرغ الروسي

4- النجم الأحمر الصربي

5-سانت إيتيان الفرنسي

6-الرجاء البيضاوي

7-رابيد فيينا النمساوي

8-فيرينتسفاروشي المجري

9-آينتراخت فرانكفورت الألماني

10-إفسي كوبنهاغن الدنماركي