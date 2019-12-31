البنتاغون يرسل تعزيزات عسكرية لحماية سفارة أمريكا في بغداد

مظاهرات المحتجين ضد السفارة الأمريكية في بغداد تدفع واشنطن لإرسال قوات إضافية لحماية سفارتها في العراق.

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر في بيان: "إن وزارة الدفاع يعمل مع وزارة الخارجية لضمان أمن سفارتنا وموظفينا في بغداد. وقد اتخذنا الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان أمن المواطنين الأمريكيين والموظفين العسكريين والدبلوماسيين في البلاد ولضمان حقنا في الدفاع عن النفس. إننا سنرسل قوات إضافية لدعم العاملين في السفارة. وكما هو الحال في أي دولة، نعوّل على الدولة المضيفة أن تساعد في حماية موظفينا في البلاد وندعو حكومة العراق أن تفي بالتزاماتها الدولية في هذا المجال. وستستمر الولايات المتحدة من جهتها في دعم الشعب العراقي وفي دعم عراق حرّ سيّد ومزدهر".

ويأتي إعلان البنتاغون إثر نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على موقع تويتر اتهم فيها إيران بالوقوف وراء المظاهرات الغاضبة التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد ردا على الغارات التي شنتها واشنطن وأدت لمقتل 25 مقاتلا في كتائب حزب الله في العراق ردا على مقتل متعاقد أمريكي.

وقال ترامب في تغريدته: إيران قتلت متعاقدا أمريكيا وجرحت عدة آخرين. وقد كان ردنا قويا وسيبقى كذلك. الآن إيران تدير من وراء الستار الهجوم على السفارة الأمريكية في العراق. ونحن نحملهم المسؤولية عن ذلك بالمقابل ننتظر من العراق أن يستعمل قواته لحماية السفارة وقد أبلغناهم بذلك.