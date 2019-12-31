حجب حساب نجمة هوليوود شارون ستون من تطبيق مخصص للمواعدة

قالت نجمة السينما الأمريكية شارون ستون في تغريدة عبر حسابها على تويتر إن حسابها في أحد التطبيقات المخصصة للمواعدة قد تم حجبه بسبب شكاوى من أن حسابها مزيف.

وفيما يبدو أن المشتركين بتطبيق "بامبل" لم يصدقوا أن تحتاج نجمة بهذا الحجم والشهرة والجمال لتطبيق من أجل الحصول على موعد غرامي.

وتساءلت ستون (61 عاماً) في تغريدتها إذا ما كان حجب حسابها يعتبر عملاً إقصائياً كما طالبت إدارة التطبيق بإعادة تفعيل حسابها و"عدم تركها خارج جمع" المتواعدين.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don’t shut me out of the hive 🐝 — Sharon Stone (@sharonstone) December 30, 2019

واشتهرت ستون، التي عملت كعارضة قبل أن تبدأ مسيرتها التمثيلية، بكونها مثال للأنوثة والجمال بين نجمات هوليوود خلال تسعينيات القرن الماضي.

وفازت ستون بجائزة غولدن غلوب عن دورها في فيلم "غريزة أساسية" عام 1992 كما ترشحت لجائزة الأوسكار عن دورها بفيلم "كازينو" للمخرج مارتن سكورسيزي عام 1995.