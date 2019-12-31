ترامب يعلن عن توقيع اتفاق تجاري جزئي مع الصين الشهر المقبل

هل تحط الحرب التجارية بين بكين وواشنطن أوزارها قريبا؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقع تويتر أنه سيوقع على الجزء الأول من اتفاقية تجارية شاملة مع الصين في الخامس عشر من يناير - كانون الثاني المقبل وسيتم حفل التوقيع في البيت الأبيض بحضور مندوبين صينيين سامين بحسب الرئيسي الأمريكي الذي كشف أنه سيزور بكين بمجرد انطلاق الجولة الثانية من المباحثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتعهد ترامب في حملته الانتخابية عام 2016 بأنه سيعالج مشكلة الأساليب التجارية "غير المنصفة" التي تعتمدها بكين.

وأشار ترامب الثلاثاء إلى أن مراسم التوقيع ستجري في البيت الأبيض بحضور مسؤولين صينيين رفيعين.

وأكد ترامب، الذي يقضي حالياً عطلته في منتجعه في فلوريدا، أنه سيتوجه "في موعد لاحق" إلى بكين لمواصلة المفاوضات حول "المرحلة الثانية" من هذا الاتفاق.

ومنذ آذار - مارس 2018، تتبادل بكين وواشنطن فرض رسوم جمركية عقابية على ما يساوي مئات مليارات الدولارات من البضائع، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الصيني ويتسبب بتباطؤ في الاقتصاد العالمي.

ووفق واشنطن، يتضمن الاتفاق بنوداً متعلقة بمسألة النقل القسري للتقنيات، ويفتح المجال أمام وصول أفضل إلى السوق الصينية لشركات القطاع المالي الأمريكية. وينص أيضاً على أن تشتري بكين بضائع أمريكية بقيمة 200 مليار دولار خلال مرحلة تمتد على عامين.

ومقابل التنازلات الصينية منتصف كانون الأول - ديسمبر، تراجعت إدارة ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية.

ووفق شروط الاتفاق، قبلت الولايات المتحدة أن تخفض إلى النصف الرسوم الجمركية التي فرضتها مطلع أيلول - سبتمبر على 120 مليار دولار من وارداتها الصينية.