حريق بكنيسة في كتالونيا يؤدي لإصابة 14 شخصاً أثناء احتفالات رأس السنة

أصيب ما لا يقل عن 14 شخصاً في حريق نشب بكنيسة جراء انفجار الألعاب النارية خلال الاحتفال بمهرجان الانقلاب الشمسي الشتوي في مدينة سينتيليس بإقليم كتالونيا الإسباني.

وتوجّهت عشر سيارات إسعاف وطائرتا هليكوبتر إلى موقع الحدث مساء الإثنين لنقل المصابين إلى مستشفى قريب من الكنيسة.

ويحتفل السكان المحليون في سينتيليس بمهرجان انقلاب الشمس الشتوي الذي يشهد إشعال كميات كبيرة من الألعاب النارية والبحث عن نوع معين من أشجار الصنوبر الذي يتم حرقه تكريماً لقديس المدينة التاريخي.

وأكدت دائرة الإطفاء بالمدينة إن برج الكنيسة لم يصب بأضرار دائمة.

وقررت السلطات المحلية إنهاء فعاليات الاحتفال بالمهرجان كإجراء احترازي كما تم إرسال فريق من خبراء المفرقعات للتحقيق في واقعة الحريق.