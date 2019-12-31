شاهد: في يوم الميلاد.. أميركي محظوظ ينجو من سيارة كادت أن "تحصده"

أظهرت صور التقطتها كاميرا مثبة على سيارة شرطة أميركية في ولاية ألاسكا لحظة انزلاق سيارة رباعية الدفع، ومرورها بالقرب من سائق شاحنة متوقفة إلى جانب الطريق السريع.

في الصور يظهر السائق الذي كان ملهياً بالعمل في سيارته المتعطلة، ولونها أحمر، من ثم نراه يستدير فجأة إلى الخلف، بعد مرور السيارة "المنزلقة" البيضاء.

بحسب الشرطة، وما نراه في الفيديو أعلاه، ضمنت مسافة قصيرة جداً حياته ونجا من الموت بـ"أعجوبة". وتقول الشرطة إن الفيديو اتخذ في يوم الميلاد في أنكوريج في ألاسكا، بعد توقف دورية تابعة لها لمساعدة رجل كانت سيارته متعطلة.