شاهد: لحظة اقتحام المتظاهرين العراقيين السفارة الأمريكية في بغداد

اقتحم العشرات من العراقيين الغاضبين المجمع الذي يضم مقر السفارة الأمريكية في بغداد وذلك ردّا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت كتائب حزب الله في العراق الموالية لإيران وأدت لمقتل 25 مقاتلاً الأحد.

ودمر المحتجون البوابة الرئيسية للمجمّع كما أضرموا النار بمدخله حتى تصاعدت النيران بشكل ملحوظ في واحد من أسوأ الهجمات التي تتعرض لها السفارة الأمريكية في بغداد بالذاكرة الحديثة.

ولم يخلّف الهجوم أضرارا بمقر السفارة نفسها كما لم يؤد حتى كتابة هذه السطور إلى خسائر أو إصابات بشرية، بحسب تأكيدات مسؤولين أمريكيين.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها سترسل قوات إضافية لدعم موظفيها بالسفارة.