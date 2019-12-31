شاهد: احتفالات نهاية العام في آسيا وأستراليا ونيوزيلندا

تناست كوريا الشمالية توتراتها السياسية والنووية مع الولايات المتحدة الأمريكية ليستمتع مواطنوها باحتفالات صاخبة بحلول العام الجديد في العاصمة بيونغ يانغ.

وتوجهت جموع غفيرة إلى وسط العاصمة لحضور العد التنازلي لبدء العام الجديد وسط إطلاق الألعاب النارية.

وفي هونغ كونغ، حضرت الشعارات السياسية بقوة خلال الاحتفالات بالمدينة التي تحظى بحكم شبه ذاتي تحت سلطة الصين وتشهد احتجاجات واسعة ضد بكين منذ ستة أشهر.

وأثرت الاحتجاجات التي اتخذت طابعاً عنيفاً على العديد من الصناعات في هونغ كونغ كالسياحة والحياة الليلية.

وفي أستراليا، توجه مليون شخص إلى ميناء سيدني لحضور إطلاق الألعاب النارية بينما استقبلت أوكلاند عاصمة نيوزيلندا العام الجديد بنصف طن من الألعاب النارية.